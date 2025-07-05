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«Забьёт 35 голов — «Питтсбург» будет по-другому говорить». Ковальчук — о контракте Малкина

«Забьёт 35 голов — «Питтсбург» будет по-другому говорить». Ковальчук — о контракте Малкина
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Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах российского нападающего Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».

«Женя в отличной физической форме. Слава богу, что не было никаких травм в этом году. Забьёт 35-40 голов — «Питтсбург» будет по-другому говорить. А то, что он сделал для «Питтсбурга», дорогого стоит. Менеджмент меняется, а болельщики навсегда остаются. Уверен, что майка Жени будет висеть под сводами, и в Зале хоккейной славы он тоже будет», — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Питтсбург» с большой долей вероятности не продлит контракт с российским нападающим Евгением Малкиным по окончании следующего сезона. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

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