«Энергия, страсть и самоотдача». Роман Ротенберг поздравил Александра Радулова с 39-летием

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил нападающего «Локомотива» Александра Радулова с днём рождения. Сегодня, 5 июля, двукратному чемпиону мира в составе сборной России исполнилось 39 лет.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

«Поздравляю с днём рождения Александра Радулова!

Двукратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина. Его победная шайба в финале ЧМ-2009 в ворота сборной Канады стала частью нашей хоккейной истории.

Александр – это энергия, страсть и максимальная самоотдача на льду. Он всегда был и остаётся игроком, который заряжает команду, болельщиков и весь российский хоккей своим характером и желанием побеждать.

За его карьерой стоит огромный труд, любовь и уважение к игре. Радулов – боец, который вдохновляет нашу молодёжь и доказывает, что хоккей – это не просто спорт, а образ жизни, где главное – душа и сердце.

Александр – один из самых нестандартных форвардов нашего хоккея. Он хорош в завершении и бесподобен в созидании: его неожиданные передачи во время позиционных атак ставили и продолжают ставить в тупик оборону соперника.

Желаю Александру крепкого здоровья, новых побед – и на льду, и за его пределами.

Только вперёд, Саша!» — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях, разместив совместное фото с Радуловым и Евгением Малкиным.

Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».