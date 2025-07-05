Илья Самсонов вошёл в топ-8 лучших свободных агентов НХЛ — Sportsnet

Российский вратарь Илья Самсонов вошёл в число восьми лучших свободных агентов НХЛ на данный момент по версии портала Sportsnet.

Топ-8 самых заметных хоккеистов, которые по-прежнему остаются на рынке свободных агентов, по версии Sportsnet:

1. Джек Рославик, 28 лет, нападающий.

2. Виктор Олофссон, 29 лет, нападающий.

3. Мэтт Грызлик, 31 год, защитник.

4. Илья Самсонов, 28 лет, вратарь.

5. Макс Пасиоретти, 36 лет, нападающий.

6. Джефф Скиннер, 33 года, нападающий.

7. Люк Кунин, 27 лет, нападающий.

8. Йоэль Кивиранта, 29 лет, нападающий.

В прошедшем сезоне Самсонов провёл 29 матчей за «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.