Кравчук — о Романове: его восьмилетний контракт с «Айлендерс» — просто блокбастер

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук прокомментировал подписание восьмилетнего контракта российского защитника Александра Романова с «Нью-Йорк Айлендерс» на $ 50 млн.

— Его восьмилетний контракт с «Айлендерс» — просто блокбастер. «Айлендерс» выбрал стабильность – молодой защитник с ней согласился и её принял.

Следил за Романовым ещё в Монреале, который его драфтовал. В «Канадиенс» у Александра не всё получилось, но это неудивительно, из защитников только Андрей Марков прошёл проверку этим крайне специфическим клубом.

Обмен в «Айлендерс» пошёл Романову на пользу. Сегодня он один из лидеров команды, его пара с Деанджело играла чуть ли не по 25 минут и всё цементировала. Как итог – контракт жизни.

— В России принято недооценивать «Айлендерс».

— Совершенно верно. Между тем это клуб из исторического нью-йорского региона, с новой ареной, с великолепной базой болельщиков. Очень удобная логистика. Решение игрока абсолютно понятно.

Кстати, ещё в молодёжной сборной России Романов был лидером обороны – наряду с Егором Замулой, — приводит слова Кравчука Russia-hockey.

За «Айлендерс» хоккеист выступает с 2022 года. В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5». Он был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в 2018 году во втором раунде драфта под общим 38-м номером.