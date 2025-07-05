Голдобин — о 103 матчах Лукьянцева за сезон: не знаю, выдержал бы я такое в своём возрасте

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался по поводу 103 матчей форварда системы красно-белых Cергея Лукьянцева за один сезон.

— Хотели бы тоже, как и Сергей Лукьянцев, сыграть более 100 матчей за сезон?

— Не знаю, выдержал бы я такое в своём возрасте (смеётся). Это, наверное, весело, плюс ещё что-то выиграть в конце — я думаю, Серёга прям кайфовал и будет потом кайфовать всё лето. Хотелось бы, конечно, — сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Всего в активе 20-летнего Лукьянцева 44 матча в Молодёжной хоккейной лиге в этом сезоне. Вместе с МХК «Спартак» он стал победителем Кубка Харламова. Ещё 27 встреч Лукьянцев провёл за основную команду красно-белых в Континентальной хоккейной лиге и Кубке Гагарина. Также у хоккеиста 32 игры за «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге.