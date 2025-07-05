Александр Жаровский признан лучшим выбором второго раунда на драфте НХЛ — 2025 — Sportsnеt

18-летний российский нападающий системы «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим выбором во втором раунде драфта НХЛ — 2025 по версии портала Sportsnet. «Монреаль Канадиенс» выбрал его под общим 34-м номером.

«В этом году Жаровский стал для меня важным открытием и одним из самых интересных перспективных нападающих. Он невероятно талантлив и со временем может войти в шестёрку лучших форвардов. Его способность обыгрывать соперников один на один в ограниченном пространстве и использовать моменты в зонах повышенного риска очень интригует. Со временем Жаровский наберёт мышечную массу и станет сильнее, что поможет ему эффективнее играть на открытом льду и даст ещё больше возможностей влиять на ход игры благодаря своему мастерству владения шайбой. У Жаровского осталось ещё два сезона по контракту с «Толпаром» из Уфы в России», — написал журналист Джейсон Букала в статье для Sportsnet.

Жаровский стал первым российским полевым игроком, выбранным на драфте НХЛ 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл семь матчей в КХЛ, записав на свой счёт одну результативную передачу. Также на его счету 48 игр за клуб МХЛ «Толпар» из Уфы, в которых он набрал 50 (24+26) очков.