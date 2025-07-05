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Игорь Кравчук: Замула потерялся в «Филадельфии»

Игорь Кравчук: Замула потерялся в «Филадельфии»
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук высказался о карьере российского защитника «Филадельфии Флайерз» Егора Замулы.

— К сожалению, карьера Замулы пока идёт не так мощно, как у Романова.

— Почему?
— Нынешняя «Филадельфия» — своеобразная команда. Есть проблемы с балансом состава, со зрелищностью. Замула в ней немного потерялся, но время вернуть карьеру на правильную траекторию ещё есть. Тем более что в клубе поменялся тренер, — приводит слова Кравчука Russia-hockey.

Замула не был выбран на драфте НХЛ. Дебютировал в составе «Филадельфии» в апреле 2021 года. В сезонах-2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 в основном выступал за фарм-клуб «Флайерз» «Лихай Вэлли Фантомс» из АХЛ. В прошедшем сезоне 25-летний Замула провёл 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (3+12) очков.

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