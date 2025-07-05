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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский показал фото мужского состава семьи

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский показал фото мужского состава семьи
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился семейным фото. На снимке, кроме Андрея, изображены его отец и тёзка Василевский-старший, старший брат Алексей и сын Лукас.

Андрей Василевский-старший был известным вратарем, игравшим за омский «Авангард», череповецкую «Северсталь» и тюменский «Газовик». После завершения карьеры он занял пост тренера в уфимском «Толпаре».

32-летний Алексей Василевский — защитник «Салавата Юлаева». 10-летний сын Лукас родился в 2015 году от супруги Ксении Сахиб-Гареевой.

Напомним, Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021), обладатель «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона в НХЛ, 2019) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф, 2021), чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В регулярном сезоне НХЛ-2024/2025 Василевский сыграл в 63 матчах, в которых одержал 38 побед и оформил шесть шат-аутов, отразив 92,1% бросков в створ своих ворот.

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