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Легков рассказал, сможет ли Овечкин добраться до планки в 1000 голов в НХЛ

Легков рассказал, сможет ли Овечкин добраться до планки в 1000 голов в НХЛ
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков выразил мнение, что российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по силам добраться до планки в 1000 голов в НХЛ.

— Как думаете, сможет ли Александр добраться до планки в 1000 голов в НХЛ?
— Судя по тому, как он добирался до этой планки, мне кажется, ему всё по силам. Невероятные вещи происходят именно с такими людьми. Я думаю, ему всё по силам. Будем болеть и переживать за него, — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, на счету 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В минувшем сезоне он побил рекорд по голам, принадлежавший Уэйну Гретцки.

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