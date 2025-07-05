Игрок «Юты» Сергачёв назвал своего любимого теннисиста

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что большой теннис — это эстетичный и красивый вид спорта.

— Вы всё-таки за теннис или за падел?

— За теннис. Для меня большой теннис — это эстетичный, красивый вид спорта. Мой любимый игрок — Роджер Федерер. К сожалению, я не попал ни на один его матч. Но в целом попал на финал US Open, когда Даня Медведев играл и проиграл, к сожалению. Так что теннис для меня — это топ. Я бы очень хотел, чтобы мой ребёнок играл в теннис. Но это чисто моя мечта. Посмотрим, что он решит, — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.