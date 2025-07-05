Сергачёв — о «Матче года»: решили, что правильно провести его в родном городе Овечкина

Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв объяснил, почему благотворительное мероприятие «Матч года — 2025. Все звёзды хоккея» пройдёт в Москве.

«Почему решили провести благотворительный матч в Москве? Наверное, потому что Александр Овечкин побил рекорд. И Александр — один из наших главных организаторов. Поэтому мы решили, что будет правильно провести это событие в его родном городе. Также мы знаем арену здесь, так что было всё проще организовывать. Для меня как для организатора это волнующее событие, так как я включён во все процессы. Первый матч прошёл успешно, было очень классно, на втором, надеюсь, будет так же.

Как мы решили провести этот благотворительный матч? Первым, кто делал похожий матч, был Артемий Панарин. Я хотел сделать такой свой, поэтому позвонил ему, предложив организовывать вместе. Он мне сказал: давай позвоним Овечкину и будем делать втроём. Я позвонил Александру, и мы решили делать всё вместе. И решили сделать именно большой матч — большой стадион, люди, ответственность. Я понял, что для этого нам как раз необходим большой человек. Нам всё равно нужен будет Александр Овечкин. На Александра все пойдут. Я ему позвонил, и он за секунду согласился», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА Арены» между «Командой Запада» и «Командой Востока».