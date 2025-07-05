Владимир Плющев: тренерскую систему в России порушили, выбор стал очень скудным

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что выбор российских специалистов в хоккее стал скудным, он считает, что тренерскую систему России порушили.

«Однозначно нашу тренерскую систему порушили, выбор стал очень скудным. Тем не менее не верю, что невозможно найти тренеров среди российских специалистов, кто смог бы работать в том же «Локомотиве». Просто надо лучше искать и смотреть, а не рассчитывать на прессу, которая может один день возносить, а на следующий смешивать с грязью. Должен быть чёткий профессиональный подход», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее появилась информация о возможном назначении канадца Боба Хартли главным тренером «Локомотива».