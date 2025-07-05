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Трое россиян вошли в топ-10 свободных агентов НХЛ 2026 года по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал топ из 10 игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге трое россиян: нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Возглавил топ форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Капризов занял второе место, Панарин — пятое, Бобровский — восьмое.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Кирилл Капризов («Миннесота»);

3. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);

4. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

6. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»);

7. Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»);

8. Сергей Бобровский («Флорида»);

9. Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»);

10. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»).