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Яковлев высказался о шансах Гребёнкина заиграть в «Филадельфии»

Яковлев высказался о шансах Гребёнкина заиграть в «Филадельфии»
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Капитан «Металлурга» Егор Яковлев оценил шансы российского нападающего Никиты Гребёнкина заиграть в НХЛ. Напомним, по ходу сезона «Торонто Мэйпл Лифс» обменяли форварда в «Филадельфию Флайерз».

«Мы с Гребёнкиным плотно общаемся, дружим, все эти моменты проговариваем. Он понимал, куда едет, понимал, как организована работа «Торонто». Но Никита не принимает никаких кардинальных решений. Он двигается по своему плану. Уверен, у него всё получится. НХЛ — это другая лига, там много нюансов в плане состава. В «Торонто» сложно пробиться, тем более — в нынешнюю команду. Думаю, в «Филадельфии» у него всё сложится по-другому», — приводит слова Яковлева «Советский спорт».

Гребёнкин начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в дочернюю команду. В общей сложности в активе 22-летнего Гребёнкина 28 (12+16) очков за 50 встреч в АХЛ в сезоне-2024/2025.

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