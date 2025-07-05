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«Вашингтон» подписал форварда Линдена Лаковича, выбранного на драфте 2025 года

«Вашингтон» подписал форварда Линдена Лаковича, выбранного на драфте 2025 года
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«Вашингтон Кэпиталз» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с канадским форвардом Линденом Лаковичем. Контракт игрока рассчитан на $ 975 тыс. в год на уровне НХЛ и $ 85 тыс. в АХЛ.

Ожидается, что Лакович будет отдан в аренду в «Мус-Джо Уорриорз» из Западной хоккейной лиги (WHL) на сезон-2025/2026.

«Кэпиталз» выбрали 18-летнего нападающего в первом раунде под общим 27-м номером на драфте НХЛ 2025 года. В завершившемся сезоне Лакович набрал 76 (34+42) очков за 68 игр в Западной хоккейной лиге. Он также представлял сборную Канады по хоккею с шайбой на чемпионате мира среди игроков до 17 лет в 2022 году.

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