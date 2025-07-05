Никита Щитов назвал ключевые факторы для успеха Максима Шабанова в НХЛ

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов назвал условия для успешного выступления российского нападающего Максима Шабанова в НХЛ. Напомним, форвард перешёл из челябинского «Трактора» в «Нью-Йорк Айлендерс». Его контракт с новым клубом рассчитан на год.

«Шабанов — одарённый игрок, важно, чтобы у него были хорошие партнёры. Ему нужна адаптация, я не думаю, что она произойдёт так моментально. Полагаю, он быстро привыкнет к НХЛ, но важно окружить его правильными людьми во всех смыслах», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В прошедшем сезоне 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. «Трактор» дошёл в турнире до финала, где проиграл ярославскому «Локомотиву» 1-4. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона по версии КХЛ.