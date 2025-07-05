Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал Боб Хартли

Канадский тренер Боб Хартли возглавил ярославский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, что в активе Хартли есть победы во всех лигах, где он работал: Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году.

Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов!» — написано в заявлении клуба.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.