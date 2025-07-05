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Агент Флёри заявил, что клубы НХЛ интересовались игроком уже после завершения карьеры

Агент Флёри заявил, что клубы НХЛ интересовались игроком уже после завершения карьеры
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40-летний канадский голкипер Марк-Андре Флёри получал потенциальные предложения от клубов НХЛ после завершения карьеры. Об этом заявил агент хоккеиста Алан Уолш.

«1 июля, в день открытия рынка свободных агентов, мне звонили команды и спрашивали, есть ли шанс, что Марк‑Андре Флёри поменял свое решение. Но он уже ясно дал это понять: он не намерен играть в следующем сезоне», — приводит слова Уолша TVA Sports со ссылкой на подкаст SDPN.

Флёри объявил об уходе из профессионального спорта после окончания сезона‑2024/2025. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).

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