Агент Флёри заявил, что клубы НХЛ интересовались игроком уже после завершения карьеры

40-летний канадский голкипер Марк-Андре Флёри получал потенциальные предложения от клубов НХЛ после завершения карьеры. Об этом заявил агент хоккеиста Алан Уолш.

«1 июля, в день открытия рынка свободных агентов, мне звонили команды и спрашивали, есть ли шанс, что Марк‑Андре Флёри поменял свое решение. Но он уже ясно дал это понять: он не намерен играть в следующем сезоне», — приводит слова Уолша TVA Sports со ссылкой на подкаст SDPN.

Флёри объявил об уходе из профессионального спорта после окончания сезона‑2024/2025. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).