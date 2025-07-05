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Новичок ЦСКА Джереми Рой: мы можем выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне

Новичок ЦСКА Джереми Рой: мы можем выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне
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Защитник ЦСКА Джереми Рой прокомментировал свой переход в армейский клуб из подмосковного «Витязя». Канадец также выразил уверенность, что ЦСКА способен выиграть Кубок Гагарина.

«Переход в ЦСКА — это очень волнующий момент для меня. Я стал игроком топ-клуба. Меня будет готовить тренер, который только что заработал Кубок Гагарина. Я смогу играть с хоккеистами, которые выступали на самом высоком уровне в НХЛ. Это фантастика! Думаю, у ЦСКА подбирается очень неплохая команда. Мы можем выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне. У нас так много отличных хоккеистов, прекрасный тренер, что ещё нужно? Все шансы на трофей есть», — приводит слова Роя Legalbet.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник провёл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

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