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Дмитрий Рябыкин высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию

Дмитрий Рябыкин высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал перевод «Лады» в Западную конференцию и отметил, что обе конференции примерно равны по силам.

— Тольяттинскую «Ладу» перевели в западный дивизион — считаете ли это решение правильным, ведь географически казанский «Ак Барс» находится западнее Тольятти?
— Что западная, что восточная конференция КХЛ — они примерно одинаковые по силам. Если бы Казань перешла на Запад, то Восток стал бы значительно слабее. С переводом «Лады» баланс сил соблюдён, — приводит слова Рябыкина «Московский комсомолец».

Ранее «Лада» представляла Восточную конференцию КХЛ. После исключения подмосковного «Витязя» из состава участников лиги по финансовым причинам на Западе оставалось лишь 10 команд, а на Востоке — 12. После перевода тольяттинской «Лады» на Запад теперь в обеих конференциях равное количество команд — по 11.

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