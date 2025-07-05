Дмитрий Рябыкин высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал перевод «Лады» в Западную конференцию и отметил, что обе конференции примерно равны по силам.

— Тольяттинскую «Ладу» перевели в западный дивизион — считаете ли это решение правильным, ведь географически казанский «Ак Барс» находится западнее Тольятти?

— Что западная, что восточная конференция КХЛ — они примерно одинаковые по силам. Если бы Казань перешла на Запад, то Восток стал бы значительно слабее. С переводом «Лады» баланс сил соблюдён, — приводит слова Рябыкина «Московский комсомолец».

Ранее «Лада» представляла Восточную конференцию КХЛ. После исключения подмосковного «Витязя» из состава участников лиги по финансовым причинам на Западе оставалось лишь 10 команд, а на Востоке — 12. После перевода тольяттинской «Лады» на Запад теперь в обеих конференциях равное количество команд — по 11.