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Защитник «Калгари» Расмус Андерссон интересен «Вегасу» и «Далласу» — The Fourth Period

Защитник «Калгари» Расмус Андерссон интересен «Вегасу» и «Далласу» — The Fourth Period
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«Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» претендуют на шведского защитника «Калгари Флэймз» Расмуса Андерссона. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, оба клуба испытывают сложности с доступными средствами под потолком зарплат, но они готовы освободить место, если обмен станет возможен.

Ранее сообщалось, что «Калгари» может обменять 28-летнего защитника, с которым пока не удалось достичь договорённости о долгосрочном контракте. Действующее соглашение Андерссона с зарплатой $ 4,55 млн рассчитано ещё на один сезон.

Андерссон был выбран «Калгари» в 2015 году во втором раунде под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне защитник провёл 81 игру и набрал 31 (11+20) очко.

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