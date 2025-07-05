Защитник «Калгари» Расмус Андерссон интересен «Вегасу» и «Далласу» — The Fourth Period

«Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз» претендуют на шведского защитника «Калгари Флэймз» Расмуса Андерссона. Об этом сообщает The Fourth Period.

По информации источника, оба клуба испытывают сложности с доступными средствами под потолком зарплат, но они готовы освободить место, если обмен станет возможен.

Ранее сообщалось, что «Калгари» может обменять 28-летнего защитника, с которым пока не удалось достичь договорённости о долгосрочном контракте. Действующее соглашение Андерссона с зарплатой $ 4,55 млн рассчитано ещё на один сезон.

Андерссон был выбран «Калгари» в 2015 году во втором раунде под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне защитник провёл 81 игру и набрал 31 (11+20) очко.