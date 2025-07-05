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Владимир Ткачёв рассказал, почему в «Тракторе» при Бенуа Гру много выходных

Владимир Ткачёв рассказал, почему в «Тракторе» при Бенуа Гру много выходных
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Нападающий «Сибири» Владимир Ткачёв, ранее выступавший за «Трактор», рассказал о тренировках в челябинском клубе под руководством канадского специалиста Бенуа Гру.

— Какие у вас остались впечатления от работы с Бенуа Гру?
— Нормальные впечатления. Были моменты интересные, которые можно взять на заметку как игроку. У каждого тренера есть чему поучиться.

— С иностранным специалистом было интересно поработать?
— Разница только в менталитете: у нас он один, у американцев и канадцев — немножко другой.

— А в чём это проявляется?
— Манера общения, как люди собрания проводят, как говорят с тобой один на один.

— Много обсуждалось, что Гру давал много выходных, что были утренние раскатки по желанию. Это североамериканский менталитет?
— Это индивидуальный подход. Кто-то любит раскатки, кто-то считает их ненужными. У нас они были по желанию. Мы там сами готовились, и кому надо было, тот приходил. Больше был акцент на профессиональном подходе каждого игрока. Не важно, как ты готовишься, главное — результат на игре, — приводит слова Ткачёва «РБ Спорт».

31-летний форвард провёл в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков.

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