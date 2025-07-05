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Максим Рыбин назвал назначение Боба Хартли в «Локомотив» классным

Максим Рыбин назвал назначение Боба Хартли в «Локомотив» классным
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Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о назначении канадского специалиста Боба Хартли на должность главного тренера ярославского «Локомотива».

«Ну, как сказать, если он пришёл, значит Ярославль нашёл рычаги, которые повлияли на его подписание. Но я бы назвал это классным назначением, на самом деле», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

64-летний тренер возглавлял омский «Авангард» с 2018 по 2022 год. По его руководством «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина в 2021 году.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.

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