Максим Рыбин назвал назначение Боба Хартли в «Локомотив» классным

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о назначении канадского специалиста Боба Хартли на должность главного тренера ярославского «Локомотива».

«Ну, как сказать, если он пришёл, значит Ярославль нашёл рычаги, которые повлияли на его подписание. Но я бы назвал это классным назначением, на самом деле», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

64-летний тренер возглавлял омский «Авангард» с 2018 по 2022 год. По его руководством «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина в 2021 году.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.