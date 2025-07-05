«Коламбус» подписал контракт с Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн

«Коламбус Блю Джекетс» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с российским нападающим Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн (кэпхит $ 4,175 млн).

«Мы очень рады, что достигли соглашения с Дмитрием, ведь он — важная часть нашей молодой команды. У него внушительные габариты, сила, и у него есть шанс стать особенным игроком. Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит расти и развиваться в составе «Блю Джекетс», — приводит слова генменеджер клуба Дона Уодделла пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков. Россиянин 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс», который истёк 1 июля. Воронков был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.