Романов: Демидов — отличный игрок и очень подходит «Канадиенс», он уже стал там звездой

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о будущем форварда Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс». Напомним, Романов выступал за канадский клуб с 2020 по 2022 год.

«Ему просто нужно продолжать работать так, как он всегда это делал. Не зацикливаться на похвалах — в «Монреале» грань между любовью и ненавистью очень тонкая. Он отличный игрок и очень подходит «Канадиенс». У них сейчас мощная перестройка с большим количеством талантов.

Главное — сосредоточиться на своём деле, слушать тренеров и абстрагироваться от шума вокруг. Он уже стал звездой в «Монреале» — теперь всё зависит от того, насколько он сможет сохранять концентрацию на игре.

А в повседневной жизни у него точно не будет проблем. В Монреале платишь в ресторане разве что 3 раза из 10. А если тебя зовут Иван Демидов — жизнь вообще становится почти бесплатной. Всё в его руках», — приводит слова Романова RG.

Демидов в апреле подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), заработав 4 (1+3) очка.