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Рябыкин — о Кузнецове: боссы клубов НХЛ не дураки и не будут просто так платить $ 6-7 млн

Рябыкин — о Кузнецове: боссы клубов НХЛ не дураки и не будут просто так платить $ 6-7 млн
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил шансы форварда Евгения Кузнецова проявить себя в НХЛ.

— Многие сейчас гадают, где продолжит свою карьеру Евгений Кузнецов. Его агент заявил, что игрок возвращается в НХЛ. Как вы считаете, это правильное решение, или два раза в одну воду не входят?
— Женя такой человек, что легко может войти два раза куда угодно (смеётся). Единственный вопрос: на какие деньги он рассчитывает за океаном? Кузнецов может играть практически в любом клубе НХЛ, он очень хороший, мастеровитый хоккеист.

Единственный вопрос: ему надо быть в отличной форме, ведь боссы североамериканских клубов не дураки, и они не будут просто так платить ему $ 6-7 млн, правильно? Да я думаю, и аппетит у агента и самого нападающего сейчас чуть-чуть поменьше будет. Так что скоро увидим, где он в итоге окажется, — приводит слова Рябыкина «Московский комсомолец».

В минувшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал за СКА. На данный момент он находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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