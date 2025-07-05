Голкипер «Лады» Третьяк: были мысли уехать за океан, через низшие лиги пробовать

Голкипер «Лады» Максим Третьяк рассказал, что рассматривал вариант отъезда за океан, и также отметил, что нисколько не пожалел, что остался в России.

— У вас никогда не возникало ощущение, что если бы вам дали шанс в большом клубе, то всё могло сложиться иначе?

— Думал, конечно. Но опять же, дело неблагодарное только лишний раз расстраиваться из-за того, как бы могло случиться, если бы другие решения принял. Тяжело думать об этом. Может быть, было бы лучше, а может быть, хуже. Никто не знает. Нужно работать с тем, что есть.

— Вы говорили, что были мысли уехать за океан в юном возрасте. А были ли варианты, чтобы уехать в более зрелом?

— Да, были мысли. Думал, что ничего не получается здесь, в России. Задавался вопросом, может быть, поехать пробовать через низшие лиги в Америке, в Канаде. Но «Сочи» предложил контракт. Я всё-таки решил добить это дело в России. И слава богу, я не прогадал, и получилось. Смог забрать свой шанс и заявить о себе в КХЛ. Я не жалею нисколько, — приводит слова Третьяка «Советский спорт».

В минувшем сезоне 28‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи.