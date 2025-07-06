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Цыплаков подал в арбитраж НХЛ. «Айлендерс» предложили россиянину меньше зарплаты новичка

Цыплаков подал в арбитраж НХЛ. «Айлендерс» предложили россиянину меньше зарплаты новичка
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По данным Ассоциации игроков НХЛ, 11 хоккеистов вчера, 5 июля, подали заявление в арбитраж по зарплате. Среди них и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков.

Форвард в мае 2024 года подписал однолетний контракт. Как ранее сообщали инсайдеры, «островитяне» сделали россиянину квалификационное предложение в размере $ 897 750, что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс.

Крайний срок второго уведомления о клубном арбитраже по заработной плате — 6 июля в 17:00 по восточному времени (ET). Слушания по арбитражу заработной платы будут проводиться с 20 июля по 4 августа.

Напомним, Цыплаков провёл в этом сезоне 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.

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