Контракт Дадонова вошёл в топ-8 лучших соглашений свободных агентов в 2025 году — THW

Контракт российского нападающего Евгения Дадонова с «Нью-Джерси Дэвилз» включён в список восьми лучших подписаний свободных агентов в 2025 году по версии The Hockey Writers. Форвард заключил соглашение с «дьяволами» на один сезон, за который он заработает $ 1 млн + бонусы.

«Стремясь укрепить свою нижнюю шестёрку бомбардиров после того, как в сезоне-2024/2025 она практически не играла, «Нью-Джерси Дэвилз» объявили, что подписали контракт с Евгением Дадоновым на один год и всего за $ 1 млн, хотя есть бонусы за результативность, которые могут привести к тому, что Дадонов заработает больше. Тем не менее это довольно выгодное предложение для игрока, который в прошлом сезоне забил 20 голов и набрал 40 очков.

Дадонов по-прежнему хорошо катается и может забивать в формате «пять на пять». В прошлом сезоне он в среднем забивал 0,8 гола за 60 минут в формате «пять на пять», что позволило бы ему войти в пятёрку лучших игроков в составе «Дэвилз». Он был одним из тех хоккеистов, которых я рассматривал как потенциально выгодных приобретений в этом году на рынке свободных агентов, и «дьяволы» воспользовались этим, чтобы значительно повысить результативность своей второй шестёрки форвардов», — написал журналист Алекс Шованси в статье для The Hockey Writers.

Также в топ-8 лучших контрактов свободных агентов от The Hockey Writers вошли: