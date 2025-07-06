Зеграс в «Филадельфии» может максимально раскрыть талант Мичкова — The Hockey Writers

Новичок «Филадельфии Флайерз» нападающий Тревор Зеграс может стать идеальным распасовщиком для российского форварда «лётчиков» Матвея Мичкова по версии издания The Hockey Writers.

«В прошлом сезоне Мичков показал себя с лучшей стороны, будучи неутомимым распасовщиком. Он был наиболее продуктивен в этом плане вместе с Шоном Кутюрье и Трэвисом Конечны, что помогло ему стать одним из лучших распасовщиков в НХЛ в последнем месяце сезона.

Но в прошлом сезоне у Мичкова не было такого партнёра по звену, как Зеграс, который сочетает в себе элитную игру с шайбой и результативность. Зеграс выполняет те действия, которые Мичкову приходилось делать самому.

Несмотря на то что Мичков является выдающимся плеймейкером, его результативность также поражает. На драфте НХЛ 2023 года его бросок был одним из самых впечатляющих качеств. Если Зеграс сможет стать для Мичкова тем, кого не хватало в его игре, — распасовщиком, — мы можем стать свидетелями всплеска результативности у обоих игроков.

Выгода для Зеграса и Мичкова взаимна. Оба игрока обладают талантом, который необходим другому. Результаты, в свою очередь, могут быть великолепными», — написал журналист Джастин Джампьетро в статье для The Hockey Writers.

Напомним, Зеграс перешёл в «Филадельфию» 23 июня в результате обмена с «Анахайм Дакс». 24-летний форвард набрал 32 (12+20) очка в 57 играх в прошедшем сезоне, пропустив почти семь недель после операции по удалению разорванного мениска в правом колене, которую перенёс 12 декабря.

В своём дебютном сезоне в НХЛ-2024/2025 Мичков провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.