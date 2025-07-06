Иван Проворов провёл тренировку на льду со своим псом Дрейком

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов показал, как готовится к новому сезону в компании со своим псом Дрейком.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с весёлыми кадрами тренировки российского хоккеиста с собакой.

Проворов регулярно приезжает на тренировки вместе со своей собакой. При этом питомец русского защитника в соцсетях популярнее хоккеиста, у него уже более 800 тыс. подписчиков в социальных сетях.

Напомним, 28-летний Проворов и «Коламбус» договорились о новом контракте на семь лет, по которому хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,5 млн. Россиянин играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.