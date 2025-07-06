Дарюс Каспарайтис показал фото своей многодетной семьи в аэропорту Майами

Бывший защитник московского «Динамо» и клубов НХЛ олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился семейным фото из аэропорта Майами. На снимке Каспарайтис изображён со своей третьей женой, шведской баскетболисткой Лизой Кэррол и четырьмя детьми.

Фото: Из личного архива Дарюса Каспарайтиса

Всего у Каспарайтиса шесть детей: дочь Элизабет от первого брака и пять детей (девочки-близнецы Лив и Лилли и сыновья Марли, Майлз и Паркер), которых ему подарила Лиза Кэррол.

Каспарайтис в 1992 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Также выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Является обладателем золотой (1992, в составе Объединённой команды СНГ), серебряной (1998) и бронзовой медалей (2002, обе — в составе сборной России) Олимпийских игр.