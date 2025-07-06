Турнир «КХЛ 3х3», Суперфинал, 2025 год: расписание на 6 июля

Сегодня, 6 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» пройдут первые три матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3». Суперфинал, расписание на 6 июля (время московское):

11:30. «Ак Барс» - «Металлург» Мг;

12:25. «Трактор» — «Динамо» Минск;

13:20. «Авангард» — «Салават Юлаев».

Напомним, в турнире принимали участие восемь клубов, из которых шесть по итогам 24 туров пробились в Суперфинал. Первые пять дней Суперфинала отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграют друг с другом). 12 июля состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.