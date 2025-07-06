Умер двукратный финалист Кубка Стэнли в составе «Бостона» Линдон Байерс

Пресс-служба «Бостон Брюинз» сообщила о смерти бывшего защитника клуба Линдона Байерса в возрасте 61 года. Он выступал за «Бостон» на протяжении девяти сезонов (1983/1984 — 1992/1993) и дважды вместе с командой выходил в финал Кубка Стэнли.

«Бостон Брюинз» глубоко опечален кончиной Линдона Байерса. Линдон был любимцем болельщиков на протяжении девяти сезонов в составе «Чёрных и золотых» благодаря своему грубому, жёсткому стилю игры. Он был ключевым игроком в командах «Брюинз», которые выходили в финал Кубка Стэнли в 1988 и 1990 годах.

После завершения игровой карьеры Линдон около 25 лет работал на местном радио, каждый день развлекая жителей Новой Англии своим остроумием и громким голосом. Линдон, уроженец Нипавина, Саскачеван, стал настоящим бостонцем, и нам будет его очень не хватать. Он навсегда останется частью нашей семьи «Брюинз».

«Мы мысленно поддерживаем его жену Энни и сына Уилла в это непростое время», — сообщается в заявлении пресс-службы клуба.

Выбранный «Брюинз» во втором раунде (под номером 39) драфта НХЛ 1982 года Байерс набрал 71 (28+43) очко и получил 1081 минуту штрафа в 279 матчах НХЛ за «Бостон» и «Сан-Хосе Шаркс», а также набрал 4 (2+2) очка в 37 матчах Кубка Стэнли.