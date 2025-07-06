В «Вашингтоне» назвали Мирошниченко в числе четырёх претендентов на попадание в основу

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик назвал четверых молодых хоккеистов клуба, способных побороться за место в основном составе в новом сезоне. В их число вошли российский нападающий Иван Мирошниченко, а также Эндрю Кристалл, Хендрикс Лапьер и Этен Фрэнк.

«У нас есть несколько игроков помладше, которые получат возможность побороться за место в лагере, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Для этого и нужны тренировочные сборы. Посмотрим, кто готов к попаданию в команду», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022. В прошедшем сезоне 21-летний нападающий провёл 18 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, забил один гол и сделал 13 результативных передач. Также на его счету 61 матч за «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Кэпиталз») в АХЛ и 47 (26+21) набранных очков.