Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-глава «Авангарда» назвал нюанс, который может повлиять на работу Хартли в «Локомотиве»

Экс-глава «Авангарда» назвал нюанс, который может повлиять на работу Хартли в «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что на работе Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива» может сказаться отсутствие в его штабе канадского специалиста Жака Клутье.

«Я был в курсе, что он собирается подписать контракт с «Локомотивом». Я очень хорошо отношусь к Бобу, желаю ему удачи в новом клубе. Но здесь есть один важный момент — с ним вместе в Россию не едет давний помощник Жак Клутье. Именно Клутье в тренерском штабе Боба выполняет огромный объём невидимой работы и является его стержнем. Если вернуться в сезон-2022/23, то тогда у нас в «Авангарде» были 100-процентные договорённости с Жаком, именно этот фактор стал ключевым при решении назначить главным тренером Дмитрия Рябыкина. Клутье должен был стать как раз тем самым стержнем, помочь Дмитрию в новой для себя роли. Но незадолго до начала сезона Клутье отказался ехать в Россию по семейным обстоятельствам, и, насколько я знаю, эти обстоятельства до сих пор не позволяют ему приехать в КХЛ. Так что как Боб будет работать в Ярославле без Клутье — покажет время. В любом случае на это будет интересно посмотреть», — приводит слова Крылова «РИА Новости Спорт».

64-летний канадский тренер Боб Хартли с 2018 по 2022 год возглавлял омский «Авангард». В 2021 году «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. В 2019 году омичи в финале розыгрыша уступили столичному ЦСКА в четырёх матчах.

Материалы по теме
Официально
Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал Боб Хартли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android