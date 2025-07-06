Экс-глава «Авангарда» назвал нюанс, который может повлиять на работу Хартли в «Локомотиве»

Бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что на работе Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива» может сказаться отсутствие в его штабе канадского специалиста Жака Клутье.

«Я был в курсе, что он собирается подписать контракт с «Локомотивом». Я очень хорошо отношусь к Бобу, желаю ему удачи в новом клубе. Но здесь есть один важный момент — с ним вместе в Россию не едет давний помощник Жак Клутье. Именно Клутье в тренерском штабе Боба выполняет огромный объём невидимой работы и является его стержнем. Если вернуться в сезон-2022/23, то тогда у нас в «Авангарде» были 100-процентные договорённости с Жаком, именно этот фактор стал ключевым при решении назначить главным тренером Дмитрия Рябыкина. Клутье должен был стать как раз тем самым стержнем, помочь Дмитрию в новой для себя роли. Но незадолго до начала сезона Клутье отказался ехать в Россию по семейным обстоятельствам, и, насколько я знаю, эти обстоятельства до сих пор не позволяют ему приехать в КХЛ. Так что как Боб будет работать в Ярославле без Клутье — покажет время. В любом случае на это будет интересно посмотреть», — приводит слова Крылова «РИА Новости Спорт».

64-летний канадский тренер Боб Хартли с 2018 по 2022 год возглавлял омский «Авангард». В 2021 году «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. В 2019 году омичи в финале розыгрыша уступили столичному ЦСКА в четырёх матчах.