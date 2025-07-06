«Я противник иностранных тренеров». Пашков — о назначении Хартли в «Локомотив»

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал назначение канадского специалиста Боба Хартли на должность главного тренера ярославского «Локомотива».

— Как восприняли новость о возвращении в КХЛ Боба Хартли – в «Локомотив»?

— С юмором. Этой традиции – столетия, иностранцам у нас – щадящие условия и почёт, своих специалистов не ценим. И такое не только в хоккее, но и в спорте в целом, да и в общественной жизни.

Вот и пресса у нас любит возиться с этими Хартли, Гру и Буше, все они постоянно в заголовках. При этом забывается, что последние два Кубка Гагарина выиграли два российских тренера – Разин и Никитин. И не с самыми сильными составами. Поэтому меня не радует, что в нашем хоккее маятник вдруг качнулся в сторону иностранных тренеров. Это отбрасывает нашу хоккейную школу назад – и прежде всего тренерскую школу.

— Хартли, говорят, мог оказаться и в «Куньлуне».

— Я противник иностранных тренеров. Тем более в Ярославле, где отличная школа и традиции делать ставку именно на российский хоккей. При этом для Хартли готов сделать какое-то исключение. Отношусь к нему с уважением, это крепкий тренер, который, в отличие от Буше и тем более Гру, многое доказал и в НХЛ, выигрывал там трофеи.

С этой точки зрения интересно назначение Хартли именно в «Локомотив». Там сильное руководство, которое очень внимательно следит за своими тренерами и не всегда даёт им свободу. Будет любопытно посмотреть, удастся ли Хартли разграничить свою территорию – как в своё время произошло в «Авангарде», — приводит слова Пашкова Russia-hockey.

64-летний канадский тренер Боб Хартли с 2018 по 2022 год возглавлял омский «Авангард». В 2021 году «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. В 2019 году омичи в финале розыгрыша уступили столичному ЦСКА в четырёх матчах.