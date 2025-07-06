«Будет похоже на обмен Гретцки». Ковальчук — о возможном уходе Макдэвида из «Эдмонтона»

Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук высказался по поводу возможного ухода Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

«Честно говоря, я думаю, что дело не только в Макдэвиде или «Ойлерз». Он — лицо НХЛ. Если он уйдёт, это будет похоже на то, как Уэйна Гретцки обменяли из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес» в 1988 году.

Он был так близок к победе. В прошлом году они проигрывали со счётом 0:3, но смогли отыграться. Они проиграли седьмую игру со счётом 2:1. Но до того, как «Флорида» забила второй гол, у «Эдмонтона» был отличный шанс сравнять счёт. Вот насколько мала разница».

У них отличная команда. Драйзайтль может взять на себя роль капитана, когда это необходимо, и вокруг него сплочённый коллектив. Я думаю, что руководство внесёт несколько изменений, возможно, в игру вратарей. Но в следующем году они снова будут бороться за победу», — приводит слова Ковальчука RG.

9 августа 1988 года владелец «Эдмонтон Ойлерз» Питер Поклингтон решил обменять Уэйна Гретцки в «Лос-Анджелес Кингз» — одну из слабейших в тов время команд лиги. До этого клуб четыре раза выигрывал Кубок Стэнли вместе с Гретцки.

Ранее 28-летний Макдэвид заявил, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли. Напомним, «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ.