КХЛ назвала дату публикации календаря сезона-2025/2026

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что календарь сезона-2025/2026 будет опубликован в понедельник, 7 июля, в 12:00 мск.

18-й сезон КХЛ стартует 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». В первые выходные пройдут матчи еще 16 клубов – «Металлург» — «Ак Барс», «Торпедо» — «Салават Юлаев», ЦСКА – «Динамо» Мск сыграют в субботу, 6 сентября, а «Сибирь» — «Амур», «Барыс» — «Трактор», «Нефтехимик» — «Северсталь», «Локомотив» — СКА, «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал», «Спартак» — ХК «Сочи» на следующий день, 7 сентября.

8 сентября свои первые домашние матчи проведут «Авангард» против «Ак Барса» и «Лада» против «Автомобилиста», 9 сентября домашний сезон откроет московское «Динамо» игрой с ХК «Сочи». 10 сентября «Ак Барс» откроет сезон в Казани встречей с «Автомобилистом». 12 сентября станет открытием сезона для болельщиков «Салавата Юлаева», СКА и ХК «Сочи». 14 сентября «Северсталь» примет ЦСКА, а 15 сентября первые домашние игры сыграют «Автомобилист», «Адмирал» и «Амур». Позже всех начнут домашние матчи «Трактор» (19 сентября) и минское «Динамо» (22 сентября).