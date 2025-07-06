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«Куньлунь» примет СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ на «СКА Арене»

Телеграм-канал «Куньлунь Ред Стар» сообщил, что в своём первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 2025/2026 команда примет СКА на льду «СКА Арены». Игра запланирована на 6 сентября.

«Планы немного поменялись: в первом матче сезона КХЛ-2025/2026 к нам в гости приезжает команда из Санкт-Петербурга, СКА!» — говорится в сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что полный календарь сезона-2025/2026 будет опубликован в понедельник, 7 июля, в 12:00 мск в связи со сменой локации клубом «Куньлунь Ред Стар», переехавшим на «СКА Арену» в Санкт-Петербург.

Ранее китайский клуб уведомлял лигу о выборе подмосковной «Арены Мытищи» в качестве домашней площадки на предстоящий сезон, который должен начаться 5 сентября 2025 года.