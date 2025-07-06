Выбранный «Рейнджерс» племянник Сергея Гончара: дядя видит во мне потенциал

Выбранный на драфте НХЛ — 2025 клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» 18-летний защитник Артём Гончар рассказал о своём общении с обладателем Кубка Стэнли дядей Сергеем Гончаром.

– С какого периода карьеры Сергей Гончар стал вас так часто консультировать?

– С момента перехода в «Стальные Лисы» мы стали больше разговаривать о моей игре. Дядя всегда поддерживает меня и говорит, что видит во мне потенциал. Он не ставит никаких рамок. Сам факт того, что такой великий человек из мира хоккея хвалит мою игру, придаёт уверенности.

– Когда вы в последний раз виделись с ним?

– Летом 2017 года, когда дядя и Евгений Малкин после победы в плей-офф НХЛ привезли Кубок Стэнли в Москву. В тот день мы всей семьёй посидели с трофеем в ресторане. Только повзрослев, я понял, насколько это было ценное событие и какой тяжёлый путь надо преодолеть. В тот день я познакомился с Малкиным, но для меня он тогда был просто друг дяди Серёжи. Сейчас очень хотел бы более подробно с ним пообщаться. Евгений – отличный игрок с большим опытом, к которому всегда найдутся вопросы.

– В детстве дядя был вашим кумиром в хоккее?

– Да, мне всегда нравилась его игра. Я видел, что защитник может столько забивать и отдавать, хотел играть так же. В хоккее мало таких защитников, каким был Сергей Гончар. Очень рад, что он мой дядя. Сейчас из игроков мне нравятся Куинн Хьюз и Расмус Далин, считаю их лучшими защитниками в мире, – приводит слова Артёма Гончара пресс-служба НХЛ.

Артём Гончар был выбран в третьем раунде под общим 89-м номером. В прошлом сезоне он провёл 53 матча за «Стальных Лис» в МХЛ и набрал 26 (7+19) очков.