Гавриков — единственный игрок в топ-5 победителей рынка свободных агентов — Sportsnet

Канадский портал Sportsnet включил контракт российского защитника Владислава Гаврикова с «Нью-Йорк Рейнджерс» в список из пяти лучших сделок на рынке свободных агентов НХЛ-2025. Россиянин заключил с клубом семилетний контракт на общую сумму $ 49 млн.

«Помните, как два года назад мы все думали, что не слишком привлекательный Гавриков сможет неплохо проявить себя на открытом рынке в 2023 году после перехода из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес»?

В итоге он подписал двухлетний контракт с «Кингз», рассчитывая выйти на открытый рынок, когда потолок зарплат начнёт расти. Так и произошло, и Гавриков, которому в ноябре исполнится 30 лет, получил от «Рейнджерс» почти $ 50 млн, а мог бы получить ещё больше, если бы Нью-Йорк не был его предпочтительным местом.

Что бы вы ни говорили о том, насколько команды ценят крупных защитников с профилем Гаврикова в плей-офф, $ 49 млн — внушительная сумма для игрока, который ни разу не набирал 35 очков за сезон», — написано в статье Sportsnet.

Отметим, что Гавриков стал единственным игроком, включённым порталом в топ-5 лучших сделок на рынке свободных агентов.

Топ-5 победителей на рынке свободных агентов по версии Sportsnet:

«Флорида Пантерз» (Сэм Беннетт, Аарон Экблад, Брэд Маршан);

«Вегас Голден Найтс» (Митчелл Марнер);

«Ванкувер Кэнакс» (Брок Бёзер, Тэтчер Демко, Конор Гарланд);

«Каролина Харрикейнз» (Логан Станковен, К’Андре Миллер);

Владислав Гавриков («Рейнджерс»).

Бывший клуб Гаврикова «Лос-Анджелес Кингз» включён в число проигравших на рынке свободных агентов как раз из-за потери россиянина.