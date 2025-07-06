Филипп Арзамазов и Андрей Цайслер вошли в тренерский штаб СКА

Пресс-служба СКА объявила о включении в тренерский штаб Филиппа Арзамазова и Андрея Цайслера.

«Филипп Арзамазов – опытный специалист, имеющий сертификаты ведущих мировых компаний в области физической подготовки спортсменов в Торонто, Детройте, Лос-Анджелесе и Англии. За плечами у Филиппа Владимировича работа в олимпийской и молодёжной сборных России по хоккею, а также в нижегородском «Торпедо».

Андрей Цайслер в СКА будет работать на позиции видеотренера – ранее аналогичные должности он занимал в уфимском «Толпаре» и «Омских Крыльях».

Приветствуем специалистов в Петербурге и желаем успешного сезона!» — написано в сообщении пресс-службы СКА.

Ранее сообщалось о вхождении в тренерский штаб санкт-петербургского клуба Владимира Филатова и Евгения Кетова.