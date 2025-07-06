Дмитрий Яшкин объявил о расставании с супругой Надией

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сообщил о расставании со своей супругой певицей Надией.

«Друзья, хочу поделиться личным.

После 12 лет совместной жизни мы с Нади приняли решение расстаться.

Я благодарен за годы, проведённые вместе.

В этой истории нет виноватых. Иногда так бывает: люди меняются и их пути расходятся. Это часть жизни.

Прошу с уважением отнестись к этому этапу, без сплетен, без оценок.

Благодарен всем, кто рядом с пониманием и теплом», — написал Яшкин на своей странице в телеграм-канале.

Дмитрий и Надия познакомились в 2014 году, а в 2015-м пара поженилась. Свадьбу сыграли в Лос-Анджелесе, так как в то время чешский форвард выступал в НХЛ. Надия в основном поёт о любви, но в репертуаре есть пара песен, посвящённых хоккею – «Шайбу!» и «Я в порядке».