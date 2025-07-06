Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Яшкин объявил о расставании с супругой Надией

Дмитрий Яшкин объявил о расставании с супругой Надией
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сообщил о расставании со своей супругой певицей Надией.

«Друзья, хочу поделиться личным.
После 12 лет совместной жизни мы с Нади приняли решение расстаться.
Я благодарен за годы, проведённые вместе.
В этой истории нет виноватых. Иногда так бывает: люди меняются и их пути расходятся. Это часть жизни.
Прошу с уважением отнестись к этому этапу, без сплетен, без оценок.
Благодарен всем, кто рядом с пониманием и теплом», — написал Яшкин на своей странице в телеграм-канале.

Дмитрий и Надия познакомились в 2014 году, а в 2015-м пара поженилась. Свадьбу сыграли в Лос-Анджелесе, так как в то время чешский форвард выступал в НХЛ. Надия в основном поёт о любви, но в репертуаре есть пара песен, посвящённых хоккею – «Шайбу!» и «Я в порядке».

Материалы по теме
Фото
«Нефтехимик» поздравил форварда Евгения Митякина с днём бракосочетания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android