Выбранный «Рейнджерс» 18-летний Артём Гончар назвал свою цель на новый сезон

Выбранный на драфте НХЛ — 2025 клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» 18-летний защитник Артём Гончар рассказал о своей цели сыграть за магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ.

– Потенциальный дебют в КХЛ сидел у вас в голове на протяжении сезона?

– Конечно. Меня вызывали на тренировки, я катался с «Металлургом» раз шесть. В первую очередь заметил различия в опыте, скорости и мощности, поэтому было физически непросто. Мне было интересно, что хоккеисты первой команды делают вне льда: как разминаются и заминаются, какие у них привычки. Хотелось дебютировать в КХЛ, но внутри было понимание, что моя главная задача – помогать «Стальным Лисам». В концовке чемпионата всё равно возникали мысли, что мне могут дать шанс в первой команде. Понимал, что всё зависит только от того, как я покажу себя на тренировке. Тренеры молодёжной команды много общаются с нами за пределами льда, они подсказывали мне, в чём нужно добавлять, чтобы дорасти до КХЛ. На следующий сезон хочу сыграть за «Металлург» в лучшей лиге России, это одна из моих целей, — приводит слова Артёма Гончара пресс-служба НХЛ.

Артём Гончар был выбран в третьем раунде под общим 89-м номером. В прошлом сезоне он провёл 53 матча за «Стальных Лис» в МХЛ и набрал 26 (7+19) очков.