Турнир «КХЛ 3х3», Суперфинал, 2025 год: результаты на 6 июля

Сегодня, 6 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли первые три матча Суперфинала турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3». Суперфинал, 6 июля:

«Ак Барс» — «Металлург» Мг — 7:2;

«Трактор» — «Динамо» Минск — 5:4;

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 2:3.

Напомним, в турнире принимали участие восемь клубов, из которых шесть по итогам 24 туров пробились в Суперфинал. Первые пять дней Суперфинала отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграют друг с другом). 12 июля состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.