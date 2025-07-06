«Стрессовая игра «Каролины». Элерс — о причинах подписания контракта с «Харрикейнз»

Нападающий Николай Элерс прокомментировал свой переход из «Виннипег Джетс» в «Каролину Харрикейнз». Соглашение датского форварда с «ураганами» рассчитано на шесть лет со среднегодовой стоимостью $ 8,5 млн.

«Стрессовая игра, в которую играет «Каролина», когда у них нет шайбы, — это попытка вернуть её как можно быстрее. Думаю, я смогу это сделать. С моей скоростью я смогу освободить много места для других ребят, и верю, что отлично впишусь в команду. Очевидно, что это тоже учитывается при принятии решения. Я разговаривал с тренером «Харрикейнз» Родом Бриндамором, и придерживались примерно одинакового видения того, как всё должно быть устроено. Разговоры с людьми из организации меня очень воодушевили», — приводит слова Элерса пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег Джетс» 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (24+39) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.