Голкипер «Лады» Максим Третьяк рассказал о работе со спортивным психологом и заявил, что эта практика помогает ему концентрироваться на игре.

«Просто много кто не говорит, что работает с психологом. А на самом деле это сейчас довольно частая практика. Просто кто-то не рассказывает лишний раз. Мне скрывать тут нечего. Я считаю, что это нормально. Психологи тоже разные бывают. Есть те, к кому ты приходишь и начинаешь жаловаться, просто лежишь, плачешь, так сказать, на плечо ложишься.

А есть люди, которые тебе помогают вывести самого себя из ступора, найти ответы на вопросы, которые задаёшь сам себе. Находишь ответы в своей голове, сам понимаешь, какие у тебя проблемы. Просто сам вытаскиваешь себя с помощью человека. Да, он помогает тебе с определёнными трудностями, помогает тебе сконцентрироваться на игре, правильно выбрать фокус. Есть много нюансов, это достаточно интересно», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».

В минувшем сезоне 28‑летний голкипер провёл восемь матчей за «Ладу», в которых отразил 89,9% бросков. Всего в КХЛ Третьяк принял участие в 124 играх и одержал 20 побед, отразив 89,1% бросков в створ при коэффициенте надёжности 3,60. Также в его активе три встречи «на ноль» и две голевые передачи.