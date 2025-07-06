Генменеджер «Вашингтона» оценил возможности усиления состава команды в межсезонье

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил возможности для усиления состава в межсезонье.

«Мы изучим рынок обменов, посмотрим, что там есть. За последние несколько недель мы отправили много предложений, поэтому нужно убедиться, что мы делаем это осмотрительно. Думаю, потенциально могут быть некоторые интересные хоккеисты.

Я видел данные в СМИ, говорилось, что в этом межсезонье рынок обменов может быть активным. Но я не совсем уверен, на чём это основано. Думаю, что многие клубы близки к потолку зарплат, поэтому посмотрим, что может произойти», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.