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Генменеджер «Вашингтона» оценил возможности усиления состава команды в межсезонье

Генменеджер «Вашингтона» оценил возможности усиления состава команды в межсезонье
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил возможности для усиления состава в межсезонье.

«Мы изучим рынок обменов, посмотрим, что там есть. За последние несколько недель мы отправили много предложений, поэтому нужно убедиться, что мы делаем это осмотрительно. Думаю, потенциально могут быть некоторые интересные хоккеисты.

Я видел данные в СМИ, говорилось, что в этом межсезонье рынок обменов может быть активным. Но я не совсем уверен, на чём это основано. Думаю, что многие клубы близки к потолку зарплат, поэтому посмотрим, что может произойти», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.

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