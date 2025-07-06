Стал известен ещё один член тренерского штаба СКА на предстоящий сезон-2025/2026 КХЛ

Хоккейный клуб СКА сообщил о подписании контракта с Максимом Семёновым. 41-летний специалист вошёл в тренерский штаб Игоря Ларионова.

Максим Семёнов родился в Усть-Каменогорске, Казахстан. Воспитанник усть-каменогорского хоккея. На высшем уровне играл за «Ладу», мытищинские «Химик» и «Атлант», «Локомотив», «Барыс». Провёл 12 сезонов в КХЛ (612 матчей) и 6 – в Суперлиге (340 матчей). Вместе с «Ладой» завоевал серебро и две бронзы чемпионата России по хоккею.

Тренерскую карьеру начал в 2020-м в «Барысе», совмещая работу в клубе КХЛ и сборной Казахстана. В 2022 году перебрался в Санкт-Петербург и вошёл в штаб Александра Титова в «СКА-Нева». В сезоне-2023/2024 вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Ладой», где отработал последние два сезона. По ходу чемпионата-2024/2025 привлекался Федерацией хоккея России для работы в молодёжной сборной страны и сборной «Россия 25».